Entity: A Horror Escape, oynarken gerileceğiniz sürükleyici bir kaçış oyunu. Korku - gerilim öğeleri içeren mobil oyunda terk edilmiş konaktan kaçmak için mücadele veriyorsunuz. Labirent kadar karmaşık yapıda olan bir evden karanlık güçlere yakalanmadan kaçmanız gerekiyor. Kilitli onlarca oda ve sürekli ayak seslerini duyacağınız bir varlık… Gerilim yüklü harika bir kaçış oyunu!

Kulaklıklarınızı takıp oynamanızı istediğim mobil oyunlardan biri Entity: A Horror Escape. Hafıza kaybı yaşayan gizemli bir kahramanın yerine geçtiğiniz oyunda hayaletlerin, üçlülerin yaşam sürdüğü eski bir konaktan kaçmaya çalışıyorsunuz. Buraya neden geldiğiniz, kim/kimler tarafından getirildiğiniz konusunda hiçbir fikriniz yok. Biraz toparlandıktan sonra evi gezmeye başlıyorsunuz. Çevrenize dikkatlice bakmanız önemli. Hiç ummadığınız bir odada işe yarar bir şeyler bulabilirsiniz. Kilitli odaların yanı sıra gizli odalar da var. Kaçmak için gerekli objeleri bulabilmek kadar bulmacaları çözebilmek de önemli. Bu arada evde dolanırken gürültü yapmamanız, ayak sesi duyduğunuzda saklanmanız gerekiyor. Aksi halde sesini hemen arkanızda hissettiğiniz varlığın istediğini ona vermiş oluyorsunuz.