Mobil platformda rol oyunları arasında boy gösteren ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Epic Summoners: Monsters War, farklı kahramanlar ile heyecan verici savaşlara katılabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici animasyonları ve keyif verici müzikleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, savaş kahramanınızı seçerek size verilen görevleri yerine getirmek ve farklı yaratıklara karşı savaşmaktır. Tek bir karakter ile oyuna başlamalı ve ilerleyen bölümlerde güçlü bir ordu kurmalısınız. Görev haritası üzerinde ilerleyerek savaşlara katılmalı ve ganimet toplayarak farklı karakterlerin kilidini açmalısınız.

Oyun hem çevrimiçi, hem de çevrimdışı olarak oynanabilmektedir. Online özelliğini kullanarak dünyanın dört bir yanından farklı oyunculara karşı mücadele verebilir ve gücünüzü tüm dünyaya kanıtlayabilirsiniz. Farklı özelliklere sahip onlarca savaş kahramanını bir araya getirerek düşmanlarınıza karşı aksiyon dolu savaşlar yapmalı ve seviye atlayarak haritada kilitli bölgelere ulaşmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Epic Summoners: Monsters War, bir milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.