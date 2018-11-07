37 Games tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Era of Arcania bir rol oyunu olarak karşımıza çıktı.

Kaliteli grafiklerin ve eşsiz ses efektlerinin yer aldığı mobil oyunda renkli bir evren yer alıyor. 3D MMORPG oyunu olarak bu yıl adından söz ettirecek olan Era of Arcania, mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunularak oyuncuların yüzlerin güldürmeyi başardı.

Çok boyutlu görüntülemeye ve basit arayüzlere sahip olan oyunda gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyuncular ile mücadel edecek ve rekabet dolu anlar yaşacağız. Sezgizel arayüzleri ve eşsiz beceri sistemi ile diğer mobil RPG oyunlarından ayrılacak olan mobil yapım kendine has seviye sistemi ile de adil bir oynanış atmosferine sahip. Oyun içerisinde kullanıcılar kendi seviyelerine denk rakipler ile karşılacaşak ve yetenekli olanlar savaşlardan galibiyletle çıkış yapacaklar. Kalıcı bir internet bağlantısına sahip olarak oynanabilen mobil rol oyununda seviye yükselerek daha güçlü bir hale gelebileceğiz.

500 binden fazla oyuncuya sahip olan Era of Arcania, mobil oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

İyi oyunlar dileriz.