Era of Legends, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz fantastik MMORPG oyunu. Klanlar, zindanlar, ejderhalar, baskınlar, ilgi çekici görevler, dikkat çekici etkinlikler, destansı hikaye ile oyunculara devasa bir içerik sunan yapım, klasik kötülükle iyiliğin çarpışması üzerine kurulu olsa da kendisine bağlamayı başarıyor. Ücretsiz indirilebilir olmasıyla bence bir denenmeyi hak ediyor!

Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu Era of Legends’da 8 sınıfa ayrılan benzersiz kahramanlardan birini alıp direkt savaşa giriyorsunuz. Devasa büyüklükte arenalarda ve savaş alanlarında çevrimiçi teke tek savaşmaktan 3’e 3 veya 5’e 5 takımlar halinde kaynakları ele geçirmek için mücadele etmeye, griffin süren şeytan sürüsü ve eski ejderhalarla savaşmaktan dev bir robotun yerine geçip ortalığı birbirine katmaya, canavarları toplayıp savaşa göndermekten bölgeleri kurtarmaya pek çok aksiyona giriyorsunuz. Verdiğiniz bu mücadele topraklarınız için; Eminoor için. Eminoor, kötülüğün yuvası olmadan harekete geçmelisiniz.

Era of Legends Özellikleri: