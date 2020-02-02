İlginç bulmacalar ve eğlenceli eşleştirmelerle donatılmış karmaşık odalarda dolaşarak zorlu görevler üstleneceğiniz Escape Game: The Little Prince, macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Yüzlerce farklı objenin yer aldığı ilginç platformlardan oluşan bulmaca bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, objelerin şekil ve desenlerinden yararlanarak bulmacaları çözebilir ve eşleştirmeleri tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Odada yer alan ipuçlarına ulaşarak gizli objeleri bulabilir ve koleksiyonu tamamlayabilirsiniz. Bulduğunuz objeleri birleştirerek çıkış yolunu bulabilir ve yeni maceralara atılabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve ilginç tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda saat, kitap, dolap, televizyon, pencere ve daha onlarca farklı obje yer almaktadır. Bu objelerdeki gizemi çözerek ipuçlarına ulaşabilir ve bulmacaları tamamlayarak çıkış yolunu bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Escape Game: The Little Prince, oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.