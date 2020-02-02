İlginç tasarımlara sahip zorlu bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak macera dolu bir hikayede rol alabileceğiniz Escape Utsushiyo, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve sürükleyici bulmacaları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, ilginç kurallara ve düşündürücü çözüm yollarına sahip eşleştirmeleri ve bulmacaları çözerek hikayenin devamını getirmektir.

Onlarca kare bloğun üzerinde topla ilerleyerek gizli şekilleri çizebilir ve karışık olarak verilen bir dizi harf arasından anahtar kelimeyi bularak seviye atlayabilirsiniz. Ayrıca ilginç kuralla sahip sayı çarkını döndürerek üzerindeki şekilleri eşleştirebilir ve puan toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zeka geliştirici bulmacaları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerini destekleyen tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçireceğiniz Escape Utsushiyo, macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan zeka geliştirici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.