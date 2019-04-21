Ürkütücü mekanlarda saklanarak sizi öldürmek isteyen rahibeden kaçabileceğiniz ve görevleri tamamlayarak çıkış yolunu bulabileceğiniz Evil Nun, milyonlarca oyun severin keyifle oynadığı sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve korkunç mekanları ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, elindeki balyozla sizi kovalayan ve öldürmek isteyen cani bir rahibeden kaçarak çıkış yolunu bulmak ve görevleri tamamlamaktır. Her tarafı kanla kaplanmış ürkütücü odalarda dolaşarak uygun yerlere saklanmalı ve katilin elinden kurtulmasınız. Aksiyona doyabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda terk edilmiş ürkütücü mekanlar ve sizi öldürmek isteyen birçok korkunç karakter yer almaktadır. Balyoz, testere, bıçak ve daha onlarca farklı aletle peşinize düşen katillerden kaçarak seviye atlayabilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Evil Nun, nefes kesen kaçış sahnelerinin yer aldığı ve korkunç cinayetlerin işlendiği ürkütücü bir oyun olarak öne çıkıyor.