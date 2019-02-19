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Evolution: The Video Game 1.0.3 (Android)
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  5. Evolution: The Video Game - Android İçin Masa Oyunu

Evolution: The Video Game

1.0.3
Android
Evolution: The Video Game
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Evrim türünüzü belirleyin ve doğada hayatta kalmaya çalışın.

Pek çok türün içerisinde bulunduğu Evolution'da dengeli bir mekanikle geliştirilmiş sürekli değişen bir ekosisteme uyum sağlayın, yaşayın ve büyütün.

Karnivorlardan korunmayı geliştiriyor veya Sulama Deliğinde Yiyecek yoksa yemek yemenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Ekosistem sürekli değişiyor ve rakiplerinizin neler yaptığını çözmeniz gerekiyor. Güleryüzlü profesörümüz, bir oyun sulama öğreticimizde sizi bir sulama delikten diğerine yönlendirecek ve kendiniz için bir isim yapmak için göndermeden önce nasıl hayatta kalacağınızı gösterecektir.

Evolution Island'ın gizemlerini keşfedin ve farklı Boss rakiplerini keşfedin. Kampanyada ilerlerken, belirli stratejilerin ustaları olan yeni “Apex Türlerinin” kilidini açacaksınız; Tek oyuncu rakipler menünüze eklemek için onları yenin. Düşük Biyoloji Stajyerinden Nobel Ödülü için yarışmaya ilerledikçe becerinizi geliştirin!

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