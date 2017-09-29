ExoGears 2, robot görünümünde insanları kontrol ettiğimiz, sadece online oynanabilen savaş oyunu. Teke tek veya ikişerli takım halinde savaşmamıza izin veren Android oyununda galaksinin en güçlü askeri olmak için mücadele veriyoruz.

Mekanik savaşçıların yer aldığı aksiyon yüklü bir gerçek zamanlı savaş oyunu olarak karşımıza çıkan ExoGears 2, robotların karşılıklı dövüştüğü basit bir oyunun ötesinde. Savaşmanın bir nedeni var ve uzayın derinliklerinde bitirdiğimiz her düşman, bizi daha da güçlendiriyor. Düşmanlarımızın düşen parçalar, kostümümüzü özelleştirirken, yeteneklerimizi geliştirirken işimize yarıyor. Güç, taktiksel beceri ve refleks gerektiren aksiyon yüklü harika bir mobil oyun olan ExoGears 2, ne yazık ki yenilikçi kontrol sistemiyle gelmiyor. Ekranın sağ tarafına dizili simgelere dokunarak aksiyona giriyoruz. Alt noktada enerji seviyemiz, üst noktada da süre yer alıyor.