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Exos Heroes 1.5.2 (Android)
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  4. Exos Heroes - Android İçin Macera Oyunu

Exos Heroes

1.5.2
Android
Exos Heroes
ÜCRETSİZ
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Zaman ve mekanın ötesinde bir yolculuğa çıkın.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Exestruk imparatorun kayıp kılıcı ve antik ejderhanın lanetini aramak için büyük maceraya atılın. Exos Kıtası'nın barışını tehdit eden şeytani güçlerle yüzleşin. Maceraya gitmek için derin bir uykudan uyandıran antik Zeplin'e bin: Airships'in gökyüzünde dolaştığı mistik fantezi diyarına hoş geldiniz.

Zeplin kaptanı olun ve geniş dünyayı hissedin. Bu orijinal RPG'de antik ejderha Bitru ve hazine avcısı Zeon'a katılın, büyüleyici hikayeyi gözünüzün önünde izleyin. Bu dünya, kayıp kalıntıları keşfedebileceğiniz ve kayıp hazineleri avlayabileceğiniz heyecan verici içeriklerle doludur. Mobil cihazlarda orijinal RPG olan Exos'un eşsiz içeriğini yaşayın.

Heyecan verici beceri eylemleri sayesinde stratejik savaşlarla sıra tabanlı oyunun gerçek eğlencesini yaşayın. Güzel karakterler ve muhteşem manzara fantezi dünyası çizimlerle aksiyonu hissedin. Benzersiz karakter tasarımlarıyla 200'den fazla kahramanı topla ve güçlü Fatecore ile muhteşem oyunun tadını çıkar.

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