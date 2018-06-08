Extreme Balancer 3 (Aşırı Dengeleyici 3), topu dengede tutmaya çalıştığınız zorlu bir o kadar eğlenceli, bağımlılık yapan bir mobil oyun.

Mobilde en çok indirilip oynanan ve seri haline gelen top - denge oyunu Extreme Balancer’ın üçüncüsünde zorluk düzeyi bir hayli üste çekilmiş. Kontrol sisteminin geliştirilmesi oyunu oynanabilir seviyeye getirmiş. Seriyi daha önce oynamış olun olmayın, dengede durma oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız.

Mobildeki en iyi topu dengede tutmaya dayalı beceri oyunu olmasına rağmen ilginç şekilde sadece Android platformunda indirilebilir olan Extreme Balancer’ın üçüncü bölümünde topu çok hassas bir şekilde dengelemenize izin veren yeni kontrol sistemine geçilmiş. Üç boyutlu topun objeler üzerinde düşmeden durmasını sağlamak çok daha kolay hale getirilmiş. Bu noktada oyunun kolaylaştığını düşünmeyin; zira ilk bölümü bile tek seferde geçmek büyük başarı. Bu arada oyunda amaç; tuzaklardan kaçarak tekneye ulaşmak. Topu ahşap köprüler üzerinde dengelemeyi başaramaz ve suya düşerseniz, canlarınız da tükenmişse baştan başlıyorsunuz.