Arkadaşlarınla ​​dünyadaki oyunculara karşı 3 boyutlu futbol oyunu gerçek zamanlı oynama şansına sahipsin: Extreme Football hızlı ve tempolu mobil için geliştirilmiş çok oyunculu futbol oyunudur.

Oyuncuların kilidini aç ve topla: Tüm oyuncular bireysel olarak kendi yeteneklerine sahip. 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3'e kadar maç tekliflerini yap ve yerel ile küresel saflara tırmanmak için rakipleri yenmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınla ​​bir kulübe gir veya katıl ya da ipuçlarını paylaşmak ve birlikte oynamak için birine başvur.

Çeşitli ayakkabıları toplayarak karakterlerini özelleştir. Farklı oyun modları, bitmek bilmeyen maçlar ve dahası bu oyunda yer alıyor. Zidane, Ronaldo, Benzema gibi isimlerin yeteneklerini kendi karakterlerine yansıtabilir misin?