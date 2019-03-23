Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan, Fabulous-Angela’s Wedding Disaster, moda evinde çalışarak farklı elbiseler tasarlayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Müşterilerin istediği takı ve elbiseleri temin ederek para kazanabileceğiniz bu oyunda aslı amaç farklı aksesuarlar ve elbiseler tasarlamak ve satmaktır. Özel bir tasarım şirketinde işe başlayarak gelen müşterileri memnun etmeli ve patronun gözüne girmelisiniz. Müşterilerin istediği ürünleri olabildiğince hızlı bir şekilde tedarik etmeli ya da üretmelisiniz. Müşterileri fazla bekletirseniz onları sinirlendirir ve gitmelerine neden olursunuz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve farklı bir deneyim sunan bu oyun ile eğlenceli dakikalar sizleri bekliyor. Moda evinde kullanabileceğiniz aynalar, çiçekler, takı tasarım aletleri ve dikiş malzemeleri gibi çeşitli objeler yer almaktadır. Satış yaptıkça para kazanabilir ve bu objelerden istediğinizi satın alabilirsiniz. Yeterli miktarda para biriktirerek seviye atlayabilir ve daha gelişmiş bir moda evine sahip olabilirsiniz. 1 milyondan fazla oyun severin keyifle oynadığı Fabulous-Angela’s Wedding Disaster ile sizde eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.