Face Paint oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Hayal gücünüzle baş başasınız. Oyun oynamak eğlendirmek için yapılan şeylerdir fakat bu oyunda hem eğlence hem de beyin jimnastiği yapma imkanınız var. Renklerin hakim olduğu bu oyun farklı yüz şekilleri ile de oyuncuların dikkatini çekiyor.

Her bölümde siz verilen emirleri doğru şekilde yerine getirin. Yapmanız gerekenler çok basit. Fakat ilerleyen bölümlerde daha zor emirlerle karşılaşabilirsiniz. Çok dikkatli olmanız gereken bir konu var tabiki. Verilen renkleri ve şekilleri karıştırmamak. Etnik desenlerin hayvan figürlerinin veya ünlü isimlerin simgelerini barındıran güzel çizimlere imza atacaksın. Renkli sahnelere tanık olacağın büyüleyici bir resim sizleri bekliyor. Oynamaktan keyif alacağınız Face Paint oyunu oyunseverleri bekliyor.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.