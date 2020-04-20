Facebook Gaming APK gerekmeden ücretsiz oynayabileceğiniz Android oyunlar içeriyor. Facebook arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz birbirinden eğlenceli oyunlar ve indirmeden oynayabiliyorsunuz.

Facebook’un oyun platformu Facebook Gaming, ayrı bir uygulama olarak da bulunuyor. Dünyanın en eğlenceli, en popüler oyunları Facebook’un oyun dünyasında sizi bekliyor. İster tek başınıza ister sevgilinizle ister arkadaş grubuyla oynayabileceğiniz farklı türde birçok hızlı oyun var. Oyunlara anında girip oynayabiliyorsunuz, indirmeniz gerekmiyor. Uygulama içerisinde oyun grupları da var. Tanınmış e-spor oyuncuları ve oyun içerik üreticileri, yayıncıların videolarını da izleyebiliyorsunuz.

Facebook Gaming Android Uygulaması Özellikleri