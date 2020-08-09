Faily Brakes 2

Phil Faily asla mola alamıyor. Bu kez arabasının gaz pedalı zemine sıkıştı ve yaklaşmakta olan trafik, tepeler, tüneller, trafik kavşakları ve kuyrukta bekleyen polisler arasında manevra yapmaya çalışırken aynı zamanda araç hızlanıyor.

Çok fazla tepe, heyecan ve hatalı sürmeleriyle bu mobil oyun dünyasının beklediği bir sonraki Faily Brakes deneyimini sunuyor. Phil ve Anita'nın farklı sıralar, tüneller, mağaralar, tarlalar ve daha fazlasını almaya karar verebilecekleri Faily World'ü yeniden oluşturuldu.

Yıkılabilir araçlar: Arabalar artık tamamen çarpmadan bir miktar hasar alabilir. Kapıların açıldığını ve arabanın kaputunun uçtuğunu görün. Çok çeşitli araç özelleştirmeleri sayesinde aracınızın performansını, boyasını, tekerleklerini, antenini ve hatta plakasını yükseltin.