Onlarca farklı masal oyunlarının yer aldığı Fairy Tales, Android ve İOS işlemciye sahip cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan eğitici bir oyundur.

Çizgi film tarzında grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılmış bu oyun, 8 yaş ve altındaki çocuklar için özel hazırlanmıştır. Oyun içerisinde çizmeli kedi, uyuyan güzel, kırmızı başlıklı kız, külkedisi, çirkin ördek yavrusu, yaramaz üç ayı ve daha birçok farklı masal yer almaktadır. İsterseniz bu masalları dinleyebilir ve masalların konusuna uygun olarak hazırlanmış çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz.

Oyunda canlı çizimler, profesyonel sesli anlatım, interaktif etkinlikler, eğlenceli animasyonlar gibi çeşitli özellikler bulunmaktadır. Okul öncesi çağında bulunan çocuklar için özel olarak tasarlanmış bu oyun ile onlarca farklı masaldan dilediğinizi seçerek hem masalı dinleyebilir, hem de masalda yer alan karakterlerin içinde bulunduğu çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz. Geniş bir kitleye hitap eden ve eğitici oyunlar arasında yer alan Fairy Tales, çocuklar için güvenilir bir ortam sunmakta ve zihinsel gelişime katkı sağlamaktadır.