Fallen World: Jurassic Survivor, kıyamet dünyasında geçen, dinozor ve zombilerin yanı sıra çok eski hayvanlarla yüz yüze geleceğiniz online hayatta kalma oyunu. Dinozorların dünyasına giriş yaptığınız çok oyunculu çevrimiçi mobil oyunda diğer oyuncularla birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.

Adada tek başına hayatta kalma oyunlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm Fallen World: Jurassic Survivor, oyuncuları dinozorların yaşadığı, tüm canlıların zombiye dönüştüğü kıyamet gibi dünyanın içerisine alıyor. Açık dünya bir oyun. Kaynak toplama, avlanma, silah yapma, sığınak inşa etme, her türlü aksiyona giriyorsunuz. Aralarında Stegosaurus, Ankylosaur, T-Rex’in de bulunduğu eski dinozorları yakalayıp evcilleştirebiliyor, büyütebiliyor, onları savaş için hazırlayabiliyorsunuz. Savaş demişken, oyunda bolca zombi var. Cehennemi yaşatan dünyanın her köşesinde gizlenmiş durumdalar. Garip yaratıklar, mutantlar, zombilere dönüşen insanlara karşı tek başınıza savaşabildiğiniz gibi yanınıza dinozorlarınızı da alabilirsiniz.

Fallen World: Jurassic Survivor Özellikleri