Family Island

Issız adada modern teknoloji olmadan hayatınız ne olurdu? Bu heyecan verici simülasyon oyununda, modern Stone Age ailesi ile ilkel dünyanın sadeliğine dalın. Dört kişilik bir aile olan Eva ve çocukları uzaktaki adada mahsur kalmış, aile hayatı durumlarında sıfırdan başlayarak yeni bir hayatın başlamanıza yardım etmeniz gerekiyor.

Önceki şehirleri volkanik bir patlamayla tahrip edildikten sonra bu aile, kayıp aileleri ve sevgili kabileleriyle yeniden bağlantı kurmanın bir yolunu ararken gelişen bir kasaba inşa etmelerine yardım edin. Bu çiftlik oyununun dünyası günümüz teknolojisi olmadan eski ve yabancı görünebilir ancak günlük aile yaşamları ve ilişkileri bugünün dünyasından pek farklı değil.

Aileyi daha iyi tanıyın ve bu ada oyunda heyecan verici görevler ve yaşam öykülerinde onlara rehberlik edin!