Android ve iOS platformunun sevilen oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Genera Games yeni bir oyun tanıtımı gerçekleştirdi.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak her iki platformda oyunculara sunulan oyunun adı Fancy Cafe olarak belirlendi. Şu sıralar marketlerde artan dekorasyon oyunları büyük bir ilgi görmeye devam ederken, Genera Games’te yeni bir dekorasyon oyunu olan Fancy Cafe’i ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sundu.

Birbirinden farklı bulmacaları çözerek kafemizi dekore etmeye çalışacağımız oyunda oldukça zengin bir içerik yapısı bizleri bekliyor olacak. Oyuncular en sevilen içerikler eşliğinde birbirinden farklı alanlara hoş görünümler kazandırmaya çalışacaklar.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Fancy Cafe Google Play üzerinde 4.6 olarak değerlendirildi.