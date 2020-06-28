3D grafik açılarına sahip olarak piyasaya sürülen Fantashooting, Sky Carpenter tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Sky Carpenter’ın ilk mobil oyunu olma özelliğine sahip olan Fantashooting 2015 yılından bu yana milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Aldığı güncellemeler ile yüksek ses getiren içerikleri oyuncularına sunan yapım yayınlanmasından 5 yıl geçmesine rağmen hala oynanmaya devam ediliyor.

Arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım içerisinde oyuncular sihirbaz bir tetikçi olarak rol alacak, birbirinden farklı aksiyon sahnelerinin tam ortasına dalacaklar.

Farklı karakter seçeneklerinin de olduğu oyun da her karakterin kendine has özelliklerinin de olduğu vurgulanırken farklı hava koşullarının da yer aldığının altı çiziliyor.

1 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Fantashooting, 4.5 gibi bir inceleme puanı ile yayın hayatına devam ediyor.