Fantasy Legend: War of Contract, anime severlerin daha fazla keyif alarak oynayacağını düşündüğüm, hikaye odaklı ilerleyen bir strateji rol yapma oyunu. Hoş bir sinematikle açılışı yaptığımız, sonrasında da etkileyici ara sahnelerin bizleri karşıladığı fantastik rpg oyununda dört elementten güç alan özel karakterlerin yerine geçip karanlığa karşı savaşıyorsunuz.

Türkçe dil desteği sunmadığından hikaye bölümünü hızlıca geçeceğinizi düşündüğümden direkt oynanışa geçmek istiyorum. Oyunda ateş, su, rüzgar ve toprak olmak üzere dört elementten güçlerini alan, özel yeteneklere sahip ve geliştirebildiğiniz karakterlerle PvE ve PvP savaşlara giriyorsunuz. Karşınıza dev ejderhalar, akrepler, büyük şeytan ve daha nice boss ile birlikte evcil hayvanlarıyla birlikte savaşan kötüler çıkıyor. Hikaye üzerinden yürüyen oyunda ara sahnelerin atlanabilir olması güzel olmuş. Savaş sahneleri de dinamik kamera açılarıyla farklılaştırılmış. ARCore destekli Android telefona sahipseniz artırılmış gerçeklik kamerasına geçip karakterlerinizin veya tümüyle savaş ortamının bir resmini alabiliyorsunuz.