Mobil platformlarda klasik oyunlar arasında yer alan Farm Dream ile keyifli zaman geçirmeye hazır olun.

Oldukça gelişmiş bir çiftçilik deneyimi sunacak olan Farm Dream ile oyuncular kendilerine verilen alanda bir kasaba kuracak, çiftliklerini inşa edecekler. Farklı ürünler yetiştirebileceğimiz çiftliğimizde aynı zamanda inek gibi evcil hayvanlar da besleyebilecek ve onları satarak para kazanabileceğiz.

Bize verilen alanlarda tarlalarda ekip biçebileceğimiz oyunda detaylı bir çiftçilik deneyimi bizleri bekliyor olacak. Oyuncular ürünlerini, samanları, sütleri ve daha birçok satın alınabilir ürünleri satarak paralar kazanacak ve çiftliklerini geliştirmeye çalışacaklar.

İneklerimizin ve diğer evcil hayvanlarımızın bakımlarından da sorumlu olacağımız oyunda, onları yemleyebilecek ve yıkayabileceğiz. Çevrimiçi markette komşu çiftçiler ile de ticaret yapabileceğimiz oyunda geniş bir içerik bizleri karşılayacak.