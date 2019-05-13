Onlarca farklı hayvanı besleyerek büyük bir çiftlik kurabileceğiniz ve hayvanlarınızı geliştirerek diğer çiftlik sahiplerine satabileceğiniz Farm Factory, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve 100 binden fazla oyun severin vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve hayvan karakterleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi çiftliğinizi kurarak farklı hayvanları beslemek ve sayılarını arttırarak satışa sunmaktır. Hayvanlara basılı tutarak ot ve saman yığınlarının yanına sürükleyebilirsiniz. Bu şekilde onları besleyebilir ve büyümelerini sağlayabilirsiniz. Vakti geldiğinde hayvanları bir kamyona yükleyip farklı bölgelere gönderebilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir çiftlik oyunu sizleri bekliyor.

Çiftlikte besleyebileceğiniz inek, tavuk, koyun, kuzu, civciv, horoz ve daha onlarca farklı hayvan yer almaktadır. Hayvanların tüm ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayarak onları geliştirmeli ve satışa hazır hale getirmelisiniz.

Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren Farm Factory, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.