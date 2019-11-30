Çiftliğinizde çeşitli partiler düzenleyerek birbirinden eğlenceli oyunlar oynayabileceğiniz ve altın kazanarak çiftliğinizi geliştirebileceğiniz Farm Flowers Coin Party Dozer, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Renkli grafikleri ve eğlenceli görevleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki çiftliği inşa etmek için macera dolu bir serüvene atılmak ve hayvanlarınızın sayısınız artırmak için mücadele etmektir. Çiftlikte seri üretime geçerek yumurta, süt ve daha onlarca doğal besini çevre köylere parlamalı ve kazancınızı katlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Seviye atladıkça farklı hayvanların ve çiftlik malzemelerinin kilidini açabilirsiniz. Bu sayede yeni görevler üstlenebilir ve daha fazla altın kazanabilirsiniz.

Oyunda çiftliğinizde besleyeceğiniz ve organik ürünler elde edeceğiniz inek, keçi, koyun, tavuk, tavşan ve daha onlarca birbirinden sevimli hayvan yer almaktadır. Dilediğiniz hayvanı besleyerek üretime geçebilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Farm Flowers Coin Party Dozer, geniş bir kitleye hitap eden sürükleyici bir oyundur.