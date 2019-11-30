Hayalini kurduğunuz çiftliği yöneterek birbirinden sevimli onlarca hayvanı besleyeceğiniz ve tarımcılık yaparak organik üretim yapacağınız Farm Frenzy Free, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız kaliteli bir yapımdır.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve eğlenceli görevleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, komik tasarımlara sahip çeşitli hayvan türlerini çiftliğinize davet ederek doğal ürünler elde etmek ve çevredeki köylere bu ürünleri pazarlayarak para kazanmaktır. Et, süt, yumurta, peynir ve daha onlarca hayvansal gıdayı seri bir şekilde üreterek ticarete atılabilir ve organik ürünler satarak kazancınızı katlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çiftliğinizi inşa etmek için yararlanacağınız sayısız malzeme ve çiftlikte besleyeceğiniz onlarca farklı hayvan türü yer almaktadır. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunabileceğiniz çeşitli tarlalar ve bahçeler bulunmaktadır. Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Farm Frenzy Free ile sizde haylinizdeki çiftliğe ulaşabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.