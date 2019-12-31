Uzaylıların mısır tarlalarını istila etmesinin ardından harekete geçerek mısırları kurtarmak için uzaylılarla mücadele edeceğiniz ve zorlu parkurlarda yarışarak hasatları toplayacağınız Farm Invasion USA, mobil platformda aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ücretsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli araçlardan yararlanarak tarlalarınızı talan eden uzaylılarla savaşmak ve mısırları kurtarmak için mücadele etmektir.

Mavi renkli istilacıların tarlanızdaki mısırları talan etmesiyle başlayan macera dolu bir serüven sizleri bekliyor.

Oyundaki temel mantık tarlalarınızı işgal eden yüzlerce mavi uzaylıya karşı mücadele ederek mısırları kurtarmak için zorlu parkurlarda yarışmak ve uzaylıları traktörle kovalamaktır.

Dönen bıçaklardan oluşan canavar traktörü kullanarak uzaylıları parçalayabilir ve tarlanızdaki mısırları toplayarak puan toplayabilirsiniz. Biçerdöverinizle uzaylı katliamı yaparak tarladaki mısırların büyük bir kısmını kurtarabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecradan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Farm Invasion USA, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.