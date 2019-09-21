Foranj imzası ile geliştirilen Farm Island hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Farm Island ile oyuncular eşsiz bir çiftçilik deneyimi yaşayacak, kendi çiftliklerini oluşturacaklar.

Oyuncular kendi çiftliklerini kurarak oyuna giriş yapacaklar. Binalar inşa edecek, tarlalar ekip biçebilecek ve ürünleri satarak gelir elde etmeye başlayacaklar. Oyun içerisinde oldukça zengin bir içerik yapısı bizleri karşılıyor olacak. Oyuncular çiftliklerini diledikleri gibi süsleyebilecek ve tasarlayabilecekler.

Şelaleler yapabileceğimiz oyunda hem çiftçilik yapacak hem de adeta bir tatil köyü meydana getireceğiz. Çeşitli turistleri de ağırlayacağımız çiftliğimizde rengarenk bir oynanış atmosferi bizleri bekliyor olacak.

İki farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Farm Island Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.