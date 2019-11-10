CrioGames Ltd’nin ilk mobil oyunu olan Farm Tribe 3 nihayet lansmana çıktı.

Android ve iOS platformunda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Farm Tribe 3 rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlenceli bir çiftlik dünyası sunacak. Birbirinden farklı görevlerin yer alacağı oyunda enfes bir çiftçilik deneyimi yaşayacak ve eğlenceli anlar geçireceğiz.

Mobil rol oyunları arasında yer alan Farm Tribe 3 internet bağlantısı ile oynanabiliyor. Yani internet bağlantısı olmayan oyuncular ne yazık ki oyunu deneyimleme fırsatı bulmayacaklar. Oyuncular çiftlik kuracak, arkadaşlarını da bu çiftliğe ortak edebilecek, yardımlaşacak ve keyifli zaman geçirecekler.

Koop olarak oynanabilen yapımda oyuncular online bir atmosferde çiftçilik deneyimi yaşayabilecekler. Çiftliğimizi süsleyebileceğimiz, hayvanlar besleyebileceğimiz şekilde detaylı içerikler de karşımıza çıkacak.

Oyun iki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.