Klasik oyun türleri arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak Google Play üzerinde yayınlanan Farm Zoo: Bay Island Village ile bir çiftçilik deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Görselliği ile her kesimden oyuncunun beğenisini kazanmaya başlanan Farm Zoo: Bay Island Village ücretsiz yapısı ile Android platformunda oynanmaya devam ediyor. Oyuncuların yüzünü güldüren bir yapım olarak şu sıralar keyifle oynanan Farm Zoo: Bay Island Village’de bizleri sürükleyici bir çiftçilik deneyimi bekliyor olacak.

Oyun içerisinde taze mahsül üretmye çalışacak ve bize verilen alanda tarla ekip biçeceğiz. Kendi yapılarımızı da inşa edebileceğimiz oyunda çeşitli süsler ile bize verilen alanı daha iyi bir görünüme kavuşturabileceğiz. Farklı hayvan türlerini de besleyebileceğimiz yapımda amacımız çiftliğimize çeşitli turistleri de çekmek olacak.

Turistler çiftliğimize geldikçe bizde para kazanmaya başlayacağız.