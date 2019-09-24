Farm Zoo: Happy Day in Animal Village

Android platformunun ünlü isimleri arasında yer alan Foranj yeni mobil oyunu olan Farm Zoo ile kitlesini artırmaya devam ediyor. Birbirinden farklı meyveler ve sebzeler yetiştireceğimiz oyunda fantastik bir çiftçilik deneyimi bizleri bekliyor olacak. Kendimize has bir çiftlikte işleri yürütecek, ekinler ekecek, meyveler yetiştirecek, farklı hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Kendimize ait alan içerisinde binalar inşa edecek, yollar yapacak, ağaçlar dikecek ve çiftlik tarzında kasaba inşa etmeye çalışacağız. Oyun içerisinde bir yandan çiftçilik yapacak diğer yandan da kasabamızın yönetimini devralacağız.

Android platformuna özel olarak geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Farm Zoo şuanda aktif olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Dileyen oyuncular hemen oyunu indirebilir ve oynamaya başlayabilirler. Yapım mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor.