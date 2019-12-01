Tarlaya gir, toplayabildiğin kadar topla ve bu eşsiz yılan yetiştirme oyununda diğer çiftçilerden kaynakları çal. Şehirdeki en iyi çiftçi olmak için yeni kaynakları ve seviyeleri topla ve aç.

Oyuncular, biçerdöver kabininde oturan çiftçiler gibi hareket edecek. Ekin dolu tarlalarda gezineceksiniz. Sadece bağlı kuruluşların kuyruğunu temizlemek ve arttırmak için verimli faaliyetlerde bulunmakta değil aynı zamanda rakiplerin kupalarını ustaca avlamak için de gereklidir.

Yüksek dinamikler, acımasız rakipler, çeşitli nesnelere sahip devasa bölgeler ve birçok kişi tarafından sevilen oyun, büyüleyici eğlencelerin tüm hayranlarını memnun edecek. Çiftçilik oyunlarını seviyorsanız Farmers.io'ya şans vermelisiniz!