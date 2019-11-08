Farming Simulator 2020 (indir) oyunu Android telefonda oynayabileceğiniz en iyi çiftlik kurma, çiftçilik oyunu. Giants Software tarafından geliştirilen tarım simülasyonu oyunu Farming Simulator 2020, geliştirip genişletebileceğiniz yeni bir Kuzey Amerika çevresi içeriyor. Yeni makinelerle pamuk ve yulaf gibi ekinler dahil çeşitli çiftçilik faaliyetlerinin keyfini çıkarıyorsunuz. Çiftçilik hayatını yaşamak isteyenler için en iyi oyunlardan biri Farming Simulator 20.

Çiflik oyunları, çiftlik simülasyon (simülatör) oyunları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Farming Simulator. Farming Simulator 20 ile çiftçiliğin heyecanlı dünyasına giriş yapıyorsunuz. Buğday, arpa, yulaf, kanola, ayçiçeği, soya fasulyesi, mısır, patates, şeker pancarı, pamuk gibi çeşitli ekinleri hasat ediyor, çiftlik hayvanlarınızla ilgileniyor, ürünlerinizi markette satarak, makinelere yatırım yaparak kazancınızı artırıyorsunuz. John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr gibi dünyaca ünlü tarım markalarının makinelerini kullanıyorsunuz.

Farming Simulator 2020 Android Oyunu Özellikleri