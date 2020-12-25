Fat Pusher, sonsuz koşu, platform, beceri, farklı türleri bünyesinde barındıran süper eğlenceli bir mobil oyun. Her oyunu gibi kısa sürede indirme rekoru kıran Voodoo’ya ait olan yapımda bir platform üzerinde kutuları ittirerek ilerleyen şişman karakterlerin yerine geçiyorsunuz. Çok kolay gözüken bir oyun, oynaması son derece basit ancak en yüksek puanı yapmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Voodoo’nun yeni oyunu Fat Pusher Google Play’de!

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Oyunda engellerle dolu bir platformda koşarak ilerleyen bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Karakterinize rehberlik etmek ve önüne çıkan kutuları devirmesini sağlamak için parmağınızı kaydırıyorsunuz. Yolunuza çıkan kutular üzerindeki sayılara dikkat etmenizde fayda var. Bazıları kolay devrilirken bazıları zor devriliyor; bir kutuya ne kadar uzun süre dokunursanız karakteriniz o kadar kilo kaybediyor. Oyunda amaç karakterin bitiş çizgisine olabildiğince kilolu gitmesini sağlamak. Coin’ler de karakterinizin yeteneklerini geliştirebilmeniz açısından önemli.