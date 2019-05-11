Macera dolu bir serüvene çıkarak hayatta kalmak için karşınıza çıkan düşmanlarınızı tek tek öldüreceğiniz Fatal Bullet, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eşsiz bir oyundur.

Etkileyici animasyonları ve heyecan verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, onlarca farklı silah ve savaş aletini kullanarak robotlara ve yaratıklara karşı mücadele etmektir. Hayatta kalabilmek için karşınıza çıkan herkesi öldürmeli ve yolunuza emin adımlarla devam etmelisiniz. Düşman vatanınızı işgal etmekte ve ağır silahlarla size saldırmaktadır. Bölgeyi temizlemek için düşmanla kıyasıya bir mücadele içine girmeli ve farklı silahlar kullanarak hepsini öldürmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile benzersiz bir savaş oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda makineli tüfekleri, tabancalar, el bombaları, mayınlar, ağır makineliler, roket atarlar ve daha onlarca ölümcül savaş aletleri bulunmaktadır. Dilediğiniz silahı seçerek oyuna başlayabilir ve hayatta kalma mücadelesine girebilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Fatal Bullet, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.