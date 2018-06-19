Fatal Flap, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu engellerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda en uzun mesafeyi alarak puanlar kazanıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Fatal Flap, minimalist atmosferi ve zorlu bölümleriyle karşımıza çıkıyor. Reflekslerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda elinizi çabuk tutmalı ve engelleri aşarak en uzun mesafeyi almalısınız. 3 farklı oyun moduna ve 75 farklı zorlu bölüme sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kolay bir oynanışa ve bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan Fatal Flap, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun diyebilirim. Eğer bu tarz basit oyunları seviyorsanız Fatal Flap sizleri bekliyor.

Fatal Flap oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.