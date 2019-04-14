Sevimli köpeklerin aniden değişerek saldırgan yaratıklara dönüşmesindeki sırrı araştırabileceğiniz ve görevleri yerine getirerek halkı bu beladan kurtarabileceğiniz Fierce Tales: Dog's Heart CE, binlerce oyun severin tercih ettiği kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Macera oyunları arasında yer alan ve etkileyici tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda amaç, saldırgan köpeklerin kim tarafından yönetildiğini bulmak ve kasabayı bu büyük tehlikeden kurtarmaktır. Çeşitli ipuçlarına ulaşarak gizli nesneleri bulabilir ve köpeklerin izini sürebilirsiniz. Bu sayede saldırıların sebebini çözebilir ve görevleri tamamlayarak sonraki bölümlere geçebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı köpek ve karakter yer almaktadır. Ayrıca araştırmalarınız sonucunda ulaşabileceğiniz sayısız gizli nesne ve ipucu bulunmaktadır. Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve kayıp objeleri bulabilirsiniz.

Mobil platformda Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde çalışan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Fierce Tales: Dog's Heart CE, sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.