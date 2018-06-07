FIFA Football: FIFA World Cup güncellemesi Android işletim sistemi kullanan telefon ve tabletler üzerinde oyunculara Dünya Kupası heyecanı sunuyor.

FIFA 18 ile birlikte güncellenen FIFA Mobile, oyunculara FIFA deneyimini mobil platformlar üzerinden deneyimleme şansı sunuyordu. Konsol ve bilgisayarlar üzerinde oynadığınız bütün modları mobile taşıyan oyun, oyuncular tarafından çok sevilmişti. Yakın zaman önce asıl oyuna yapılan Dünya Kupası güncellemesini Android’e getirme kararı alan EA Sports, oyunun ismini FIFA Football: FIFA World Cup olarak değiştirme kararı aldı.

Mobile yapılan güncellemeyle birlikte Android kullanıcılarının Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası heyecanını telefon ve tabletlerinde yaşayabilecekleri dile getirildi. Güncellemeyi yapanların turnuva moduyla birlikte birebir Dünya Kupası simülasyonunu deneyebilecekleri belirtilirken, Ultimate Team’in Dünya Kupası yeniliklerinin yine mobilde denenebileceği hatırlatıldı.

FIFA Futbol: FIFA World Cup deneyimini yaşamak isteyen oyuncuların, Google Play üzerinden oyunu indirmek suretiyle organizasyona dahil olabilecekleri ve her türlü modu ücretsiz şekilde oynayabilecekleri belirtildi. Oyunun yeni halini denemek için ise hemen yukarıdaki hemen indir tuşuna basmanız yeterli.