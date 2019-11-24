Macera dolu serüvenlerin anlatıldığı bir kitabın sayfalarından yola çıkarak esrarengiz olayları inceleyeceğiniz ve zorlu görevler üstlenerek korsanlarla mücadele edeceğiniz Fighting Fantasy Classics, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Metin tabanlı grafikleri ve gizem dolu olayları ile dikkat çeken bu oyunda amaç, aksiyon ve macera dolu hikayelerin yer verildiği eşsiz bir kitaptan yola çıkarak bir dizi görevi yerine getirmek ve korsanlarla girdiğiniz savaş kazanarak seviye atlamaktır.

Kılıcınızı kuşanarak uzun bir yolculuğa çıkacak ve esrarengiz olayları araştırarak çeşitli ipuçları toplayacaksınız. Buluğunuz ipuçlarından esinlenerek kitaptaki sırları çözebilir ve harita üzerindeki kilitli alanları açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ıssız ve vahşi bir ormanda dev canavarlarla savaşarak çeşitli olayların gizemini çözeceğiniz eşsiz bir senaryo bulunmaktadır. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Fighting Fantasy Classics ile sizde bu senaryoda yer alabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.