Fill In 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Fill In 3D, zorlu bölümleri tamamlamanız gereken bir oyundur. Oyunda renkli küpleri toplayarak gizli resmi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Son derece zevkli bir oynanışa sahip olan oyunda hem yeteneklerinizi sergiliyor hemde becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Fill In 3D, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Piksel tarzı grafikleriyle de hoş bir deneyim sunan Fill In 3D, sizleri bekliyor.

Fill In 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.