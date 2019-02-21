Final Blade

“Kral halkını terk etti ve kaçtı”: İmparatorluk istilasına karşı savaşan kral, tahtı terk etti ve kaçtı. Oğlu Kara Prens, geri çekilme emrine itaatsizlik etti ve kraliyet muhafızları ile düşmana karşı geldi.

Kan sıçramasının tüm etkileri ve demir kıvılcımı, Orta Dünya'yı sardı. Umutsuz savaş gitgide büyüdü ve Kara Prens defalarca geri çekildi. Sonunda imparatorluğun ordusu kralın yakınında kovalandı. Halkı ve kendisi arasındaki köprüyü mahvetti, halkı ve bu oğlu bir kez daha terk etti ve kaçtı.

Umutsuzluk anında uçurumun gücü beklenmedik bir şekilde uyandı ve savaşa karşı gelenler çıktı. Şimdi Orta Dünya umut ışınlarını bekliyor, imparatorluk bu savaşa bir son vermek istiyor. Hadi orduyu topla ve savaşa dahil ol!