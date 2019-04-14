Sıra dışı bulmacalar çözebileceğiniz ve eşleştirmeler yapabileceğiniz Final Cut: Fade to Black, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ilginç konusu ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sır dolu olayları araştırarak çeşitli ipuçlarına ulaşmak ve şüphelilerin izini sürmektir. Oyunda, ünlü bir aktörün sizden dedektiflik hizmeti istemesi üzerine kolları sıvayacak ve katilin peşine düşeceksiniz. Ürkütücü evlerde dolaşarak izleri takip etmeli ve gizli nesneleri bulmalısınız. Böylece katilin yerini tespit edebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde yer alan ilginç bulmaca ve eşleştirme oyunları sayesinde çeşitli ipuçlarına sahip olabilirsiniz. Bu ipuçlarından yola çıkarak kayıp objeleri bulabilir ve katilin izini sürebilirsiniz. Bu sayede seviye atlayarak yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında boy gösteren Final Cut: Fade to Black, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.