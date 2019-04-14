Onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayabileceğiniz ve sır dolu olayları aydınlatarak gizli nesnelere ulaşabileceğiniz Final Cut: Fame Fatale, binlerce oyun severin tercih ettiği sıra dışı bir macera oyunudur.

Gerçekçi grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, esrarengiz mekanlarda incelemeler yapmak ve katilin izini sürerek görevleri tamamlamaktır. Oyunda, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve cesedine ulaşılan bir ünlünün kim tarafından öldürüldüğünü bulmalısınız. Kayıp objeleri bularak ipuçlarına ulaşabilir ve kim olduğunu bulabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri sayesinde yaşayabileceğiniz eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Bölümlerde onlarca bulmaca, eşleştirme ve yapboz oyunları yer almaktadır. İlginç eşleştirmeler yaparak ve zorlu bulmacalar çözerek çeşitli ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Bu sayede katilin izini daha kolay sürebilir ve verilen görevleri hızlı bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyuncuların kolaylıkla ulaşabileceği Final Cut: Fame Fatale, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.