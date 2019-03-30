Cinayetleri araştırıp sır perdelerini aralayacağınız ve macera dolu bir serüvene atılacağınız Final Cut: The True Escapade, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Çarpıcı grafikleri ve ürkütücü karakterleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çeşitli bulmacalar çözerek ve eşleştirmelere yaparak ipucu toplamaktır. İpuçlarından yola çıkarak şüphelilerin izini sürebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Esrarengiz şekilde öldürülen bir karakterin cesedini inceleyerek olayı araştırmalı ve cinayeti kimin işlediğini bulmalısınız. Ürpertici mekanlarda gizli nesneleri bulabileceğiniz ve ipuçları toplayarak katillerin izini sürebileceğiniz macera dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme bölümü yer almaktadır. Bu bölümlerde başarılı olarak çeşitli ödüllere ve ipuçlarına sahip olabilirsiniz. Böylece şüphelilerin izini bularak seviye atlayabilir ve farklı nesnelerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Final Cut: The True Escapade, sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekiyor.