Final Duty: Zombie Nation, yaratıklarla insanları karşı karşıya getiren gelecekte geçen enfes bir rpg oyunu. Strateji, aksiyon, rol yapma öğelerini harmanlayan yapımda uzaylılar, canavarlar, mutantlar tarafından evleri darmadağın edilen ve kaynakları tüketilen insanlığa yardımcı oluyoruz.

İnsanlığın son günlerini yaşadığı 2072 yılında geçen oyunda genetik olarak geliştirilmiş askerlere yönetiyor, ileri teknoloji silahları kullanıyoruz. Biyokimyasal krizin yaşandığı, çok sayıda doğaüstü organizmayla savaşmamız gereken bir dönemdeyiz. Zombiler, uzaylılar, zergler ve yaklaşık 100 çeşit canavardan oluşan dört grubun ışık enerjisi yıldızları ile savaşıyoruz. İnsanlığın sonunu getirecek bu yaratıkları durdurmak için kullanabildiğimiz 18 ana silah, 19 ikincil silah, 7 fırlatılabilir silah ve 4 yardımcı destek bulunmakta. Ayrıca süper makineler emrimize amade.

Özgürce savaşmanın keyfini yaşatan yenilikçi kontrol sistemine sahip oyunda deneyebileceğiniz birçok mod bulunmakta. Gerçek zamanlı PvP, takım halinde PvE ve kalabalık boss savaşları seçenekler arasında.