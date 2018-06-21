FINAL FANTASY AWAKENING, Oasis Games tarafından geliştirilen Square Enix’den resmi lisanslı Final Fantasy mobil aksiyon oyunu. Mükemmel CG grafikler, orijinal Japonca dublaj, Orience dünyasında sürükleyici hikayesiyle Final Fantasy severlerin kalbini çalıyor.

FINAL FANTASY: TYPE-0, FINAL FANTASY: AGITO ile aynı hikayeye sahip, aralarında Eidolon, Odin, Shiva, İfrit’in de bulunduğu serinin bilinen karakterleriyle oynadığımız, yenilikçi kontrol sistemiyle her türlü aksiyona (hareket etme, saldırma, keşfetme) rahatça girdiğimiz, etkileyici bilgisayar grafiklerine sahip harika bir ARPG oyunu FINAL FANTASY UYANIŞ.

Orience dünyasında geçen oyunda her biri ayrı heyecan verici farklı birçok mod bulunuyor. Oyun dünyasını keşfe çıktığınız Aksiyon modu, dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaştığınız Arena modu, tüm gücünüzü açığa çıkarmanızı isteyen Sınav modu, 9’a 9 sıralama mücadelesi üzerine kurulu Zirve tahtı, oynanabilir modlardan sadece birkaçı.