FINAL FANTASY VIII Remastered, 11 Şubat 1999’da çıkış yapan oyunun yenilenen versiyonu. Hayranlar tarafından sevilen FINAL FANTASY VIII, serinin diğer oyunlarına kıyasla dünya genelinde 9.6 milyondan fazla satarak büyük bir popülerlik kazandı. Ve şimdi akıllı telefonlarda! Grafikleri yenilenen karakter ile Final Fantasy VIII dünyası artık her zamankinden daha güzel!

FINAL FANTASY VIII Remastered İndir

FINAL FANTASY VIII Remastered’ın hikayesi şöyle; Savaş zamanıdır. Büyücü Edea’nın etkisi altındaki Galbadia Cumhuriyeti, büyük ordularını dünyanın diğer milletlerine karşı seferber etmiştir. Squall ve seçkin bir paralı asker olan SeeD’nin başka üyeleri, Galbadia’nın acımasız kuralına karşı savaşmak ve Edea’nın nihai amacına ulaşmasını engellemek için bir direniş savaşçısı olan Rinoa ile el ele verir.

G.F. (Guardian Force/Koruyucu Kuvvet), kahramanları korumak için kullanılan FFVIII’deki yaratıkları çağırmışlardır. Güçlerini açığa çıkarmaları ve oyuncu karakterlerinin yanında güçlerini artırmaları için savaşta onları çağırın. G.F.’yi birleştirerek oyuncular savaşa yaklaşımlarında daha fazla özgürlüğün tadını çıkarabilecek.

Çizim: FFVIII’de savaşta çizerek sihir elde edin. MP yok, oyuncular sahip olduklarıyla sınırlı. Çıkarılan sihir anında serbest bırakılabilir veya daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir.

Birleştirme: Bu sistem oyuncuların güçlerini artırmak için Koruyucu Kuvveti donanmalarına ve karakterlere sihir stoklamalarına izin verir.

Savaş Yardımı: Savaş sırasında HP ve ATB ayarını maksimuma çıkarın ve istediğiniz zaman Limit Break’leri etkinleştirin.

Karşılaşma Yok: Savaş Karşılaşmalarını açıp kapatmayı seçebilirsiniz.

3x Hız: Bazı ara sahneler haricinde oyunda 3 kat daha hızlı ilerlemeyi seçebilirsiniz.

Geliştiriciden Notlar: