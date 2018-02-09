FINAL FANTASY XV POCKET EDITION, Square Enix’in Android telefonlarda oynanabilen rol yapma oyunu. 10 heyecan verici bölümden oluşan ancak sadece ilk bölümünü ücretsiz olarak oynamamıza izin verilen rpg oyununda Seçilmiş Kral’ın tahtını geri almasına yardımcı oluyoruz. PC ve PS4 platformunda oldukça popüler oyunun mobil sürümünde grafikler biraz düşürülse de hikaye aynı tutulmuş, karakterler de olduğu gibi karşımızda.

Square Enix’in rpg türünü severlere özel hazırladığı FINAL FANTASY oyununun onuncusu nihayet mobil platformda yerini aldı. İlk bakışta grafik kalitesinin düşürüldüğü göze çarpsa da hikaye kısmını dokunulmamış. Oyunun PC veya konsol sürümünü keyif alarak oynadıysanız mobil sürümden de aynı keyfi alacağınızın garantisini verebilirim. İlk bölüm ücretsiz, sonraki bölümleri oynamak için satın alım (20$ - 89 TL) yapmanız gerekiyor ki bence bir mobil oyuna göre oldukça yüksek bir ücretlendirme.

Noctis, Gladiolus, Prompto, Ignis, Lunafreya dahil tüm karakterlerin yer aldığı oyunun hikayesi ise şöyle: Yıllarca süren mücadeleden sonra Lucis ve Niflheim ulusu nihayetinde bir ateşkes anlaşması yaparlar. Söz verilen bu barışın bir simgesi olarak Noctis (Lucis’in taht prensi) Tenebrae’nin leydisi Lunafreya ile evlenecektir. Prens düğünü için yola çıkar ancak yolculuğunun tehlikelerle dolu olduğundan haberi yoktur.