Mobil platformda masa oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Find Objects Hidden Object, düşündürücü bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak gizli nesnelere ulaşabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, yüzlerce farklı objenin yer aldığı karmaşık platformlarda sizden istenilen resmi bularak seviye atlamak ve sonraki bulmacaların kilidini açmaktır.

Çeşitli eşleştirme ve gizli nesne bulma oyunları oynayarak maksimum puana erişmelisiniz. Bağımlısı olacağınız ve eğlenceye doyacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde karmaşık resimlerden oluşan toplam 1800 pano ve bu panolarda bulabileceğiniz 200 farklı obje yer almaktadır. Ayrıca oyunda birkaç farklı zorluk derecesi ve dil desteği bulunmaktadır.

Android işletim sistemini içeren tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde indireceğiniz Find Objects Hidden Object, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih dilen ücretsiz bir oyun olarak öne çıkmaktadır.