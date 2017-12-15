FingerTrainer, reflekslere dayalı spor oyunu. Parmaklarınızı seri şekilde kullanarak ağırlıkları kaldırmaya çalıştığınız oyunda zorluk seviyesi gittikçe yükselecek, tek parmak çalışmanız mümkün olmayacak. Android telefonunuzda spor oyunlarına yer veriyorsanız tavsiye ederim. Boş zamanlar için ideal ve her yerde rahatlıkla oynanabilecek bir oyun.

Görsel açıdan zayıf kalan ancak oynanış tarafında kalitesini gösteren ağırlık kaldırma oyununda parmaklarınızla halter kaldırma fantezisine giriyorsunuz. Ekrana seri dokunmanız kadar hangi noktadan dokunacağınızı bilmeniz de önemli. Başlangıçta elbette hafif kilo kaldırmanız isteniyor. İlerledikçe kilo eklenmesiyle halteri kaldırmak için ter dökmeye başlıyorsunuz. Bu noktada reflekslerinizin yanı sıra sabrınız ölçülmeye başlıyor.